Пассажирские катера из Ростова в Керчь планируют запустить уже в текущем году

Пассажирские катера катамаранного типа планируют запустить из Ростовской области в Керчь уже в текущем году. Об этом сообщил генеральный директор судоходной пассажирской компании «Дон» Герман Лопаткин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для выхода в море предполагается использовать суда «Комета». В перспективе собираются выпустить на маршруты «Ростов – Романовская» и «Ростов – Керчь» катера катамаранного типа вместимостью до 180 мест, которые уже проходят обкатку.

Кроме того, обсуждается вопрос организации движения по реке Северский Донец. По словам Лопаткина, там пройдут суда типа «Валдай». В частности, рассматриваются маршруты быстроходных судов до Белой Калитвы, в перспективе – до Каменска-Шахтинского.

Ранее заявлялось, что первые пассажирские перевозки региональной судоходной компании «Дон» планируется начать к концу навигационного периода 2023 года.

Симферополь, Лиана Макоба

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