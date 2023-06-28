Симферополь безнадежно отстал от Севастополя по качеству жизни

Симферополь занял 40-е место в российском рейтинге городов по качеству жизни, составленном Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для анализа использовались данные первого полугодия 2023 года.

«Индекс качества жизни в отдельных городах рассчитывается по результатам социологического мониторинга на основании доли жителей, имеющих повод и основание для жалоб на различные стороны городской жизни, а также согласных или несогласных с тем, что те или иные позитивные и негативные явления распространены в их городе. В качестве справочных показателей также используются данные о состоянии городского хозяйства, содержащиеся в открытых источниках», – уточнили составители рейтинга.

Среди основных показателей: уровень материального благополучия, проявлением которого является потребительская активность; доступность недвижимости; качество медицинского обслуживания; состояние экологической среды; распространенность деструктивного поведения ; конфликтность общественных отношений; состояние дорожного хозяйства, работа ЖКХ; условия ведения бизнеса.

В Симферополе основными проблемами, снижающими качество жизни являются низкий уровень медицинского обслуживания, недоступность культурных учреждений, плохие условия для бизнеса, недостаточный уровень жизни и конфликтность общественных отношений.

Для сравнения: соседний Севастополь вошел в пятерку российских городов с самым высоким качеством жизни. И оказался в группах с наименьшими жалобами на экологию, деструктивное поведение и дороги; с высокой доступностью культурных учреждений.

Симферополь, Лиана Макоба

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