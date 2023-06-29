Крым «поплыл»: на полуостров обрушились ливни

На Крым обрушился сильный ливень: в городах дороги превратились в реки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», осадки начались около 5 часов утра и усилились к 8. В итоге к 9 часам на основных магистралях крымской столицы образовались пробки.

«Поплыл» и Севастополь: по словам горожан стоит вода на улицах Балаклавы. Исполняющий обязанности заместителя губернатора Евгений Горлов сообщил, что все дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме и попросил не парковать автомобили под деревьями и в местах частых подтоплений.

Напомним, сегодня в течение дня на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы и шквалистый ветер.

В МЧС предупреждают: возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Высока вероятность дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.

Согласно прогнозу, ливни продлятся до полудня, потом осадки ослабнут и к 15 часам прекратятся.

Севастополь, Лиана Макоба

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