Сезон начался: в Крыму подорожали еда, транспорт и отдых

В Крыму в связи с началом курортного сезона подорожали еда, транспорт, отдых и развлечения. Рост цен так же отмечен в сферах здравоохранения, страховых и финансовых услуг.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымстате, в целом, стоимость продуктов питания за месяц выросла на 0,9%, а сначала года – на 4,16%. Но, например, в плодоовощной группе изменения существенные: капуста подорожала на 74%, морковь – на 19%. Правда, подешевели огурцы и помидоры – на 58% и 38% соответственно.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Республике Крым в расчете на одного человека в конце мая 2023 года составила 5 тысяч 914,38 рубля, что на 3,1% больше показателя в апреле и начала мая, отмечают в ведомстве. Стоимость фиксированного набора на одного человека составила 20 тысяч 104,49 рубля.

Поползли вверх цены на проживание во всех категориях мест размещения, больше всего – в санаториях.

Подорожали билеты на спортивные и развлекательные мероприятия, выросли чеки в заведениях общепита.

Все это связано с началом туристического сезон. А вот, например, в страховой сфере рост цен связывают с необходимость поднять зарплаты сотрудникам (такая тенденция отмечается по всей России).

Симферополь, Лиана Макоба

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