В одном из скверов Севастополя на мужчину набросилась домашняя собака

В Севастополе на мужчину в сквере набросилась домашняя собака.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Острякова. Севастополец наблюдал за своими детьми 5 и 7 лет, катавшимися на велосипеде и самокате.

Рядом расположились собачники, выведшие на променад кане-корсо. Эта крупная порода считается потомком боевых собак Древнего Рима. Внешне собаки выглядят вальяжными и неторопливыми, но могут на самом деле они темпераменты и могут проявлять агрессию.

Вот и на этот раз собаки подняли лай, дети испугались, и мужчина попросил надеть на псов намордники, но получил отказ.

«Потом одна из собак сорвалась, протащила хозяина по земле и покусала его оппонента за бедро, чудом не задев артерию. Реки крови, больница, на следующий день – дежавю: все тот же сквер, все те же хозяева, все то же отсутствие защитной амуниции на зубастых мордах (предусмотренной законом, кстати)», – пишет telegram-канал Mash.

На замечания прохожих хозяева по-прежнему не реагируют.

Севастополь, Лиана Макоба

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