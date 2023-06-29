В Ялте пляжному мачо пробили голову, пытаясь уберечь его травмы

На одном из пляжей Ялты отдыхающему пробили голову. В случившемся винят работника, пытавшегося уберечь туриста от травмы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на Массандровском пляже. Один из очевидцев рассказал, что пострадавший проигнорировал запрет и прыгнул в воду с пирса, получил замечание, огрызнулся, беседа с сотрудником пляжа переросла в драку.

Другие свидетели представили иную ситуацию: «парни исполняли паркур на крыше веранды, пытаясь спрыгнуть с нее в море, на замечания реагировали матом и хамили незнакомым девушкам, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Грубости со стороны персонала никто не заметил. Полиция разбирается, как все было на самом деле».

Мачо с пробитой головой госпитализирован.

Симферополь, Лиана Макоба

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