Поляки грозят Киеву «последствиями», если Украина не ускорит наступление

Если наступление ВСУ не будет иметь успеха до октября, то Европа будет настаивать на «замораживании» войны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил польский евродепутат Витольд Ян Ващиковский, общаясь с украинскими журналистами.

При этом он указывает на позицию тех европейских стран, которые не довольны сворачиванием экономических отношений с РФ.

«Я считаю, у вас есть еще 3-4 месяца, пока мир наблюдает за процессом военного противостояния. Если через 3-4 месяца контрнаступление не будет иметь успеха, Европа начнет подталкивать вас к замораживанию конфликта и старту переговоров с РФ», – предупредил польский европарламентарий.

Ващиковский указал, что «в ЕС до сих пор есть страны, которые больше заинтересованы в сотрудничестве с Россией, чем с Украиной».

«Им нужно, чтобы Россия вернулась в мировую экономику. Им нужны российские газ и нефть», – сказал он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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