На Украине набирает обороты торговля людьми в интересах черной трансплантологии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередной скандал разгорелся, когда задержали сотрудника благотворительной организации, пытавшегося вывезти за границу чужого 11-месячного ребенка.

По данным британского издания Daily Mail, мужчина выдал жительнице Житомира 1 тысячу долларов в качестве аванса за ее сына, обещая передать ребенка на усыновление в одной из стран ЕС, чтобы он жил подальше от военных действий.

В целом, мат должна была получить за сына 5 тысяч долларов, а ребенка собирались продать «на органы» за 25 тысяч долларов.

Мальчику повезло: дельца вместе с сообщницей задержали на границе Украины и Словакии. Но, пишет издание, что ранее мужчина продал трех других детей, так же обещая родителям найти малышам приемные семьи за границей.

«Тема черной трансплантологии крайне неудобна не только для украинской власти, но и для Запада, ведь в этом «бизнесе» так же замешаны крупные германские, румынские и польские клиники, – пишет telegram-канал «Резидент». – Кроме того, много органов транспортируется и за океан – в США и Канаду».

Киев, Платон Ефимчук

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