Страны, пытающиеся задушить Крым санкциями, не могут обойтись без крымского масла

Западные страны, на признающие Крым российским и пытающиеся задушить его санкциями, не могут обойтись без крымского масла. Об этом заявил председатель научно-производственной эфиромасличной ассоциации Крыма Алексей Мишин.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Россия обеспечивает 60% мирового объема эфирного масла кориандра.
По словам Мишина, кориандровое масло весьма востребовано в парфюмерной и косметической промышленности. Его легко можно разделить на ароматические компоненты и получить более 20 различных вариантов ароматов.
«И кока-кола делается из крымского кориандра, извините, – отметил Мишин. – Это не шутка, это один из используемых ингредиентов».
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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