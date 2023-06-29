Страны, пытающиеся задушить Крым санкциями, не могут обойтись без крымского масла

Западные страны, на признающие Крым российским и пытающиеся задушить его санкциями, не могут обойтись без крымского масла. Об этом заявил председатель научно-производственной эфиромасличной ассоциации Крыма Алексей Мишин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Россия обеспечивает 60% мирового объема эфирного масла кориандра.

По словам Мишина, кориандровое масло весьма востребовано в парфюмерной и косметической промышленности. Его легко можно разделить на ароматические компоненты и получить более 20 различных вариантов ароматов.

«И кока-кола делается из крымского кориандра, извините, – отметил Мишин. – Это не шутка, это один из используемых ингредиентов».

Симферополь, Лиана Макоба

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