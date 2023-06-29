Украинские чиновники во время войны воруют ещё наглее, пользуясь тем, что Запад и Киев тщательно скрывают от мировой общественности и, в первую очередь, от России резкий рост коррупции на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил руководитель подчинённого напрямую США украинского Национального агентства по предотвращению коррупции Артём Сытник.

«Только наивный может верить, что во время войны коррупция уменьшается. Некоторые вещи замалчиваются, чтобы не навредить стране или не подыгрывать нарративам России, что Украина коррумпированная страна. И чиновники этим пользуются», – высказался Сытник.

Симферополь, Валентин Карамазов

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