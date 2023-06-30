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Пятница, 30 июня 2023, 06:28 мск

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В Крыму существенно выросла смертность на дорогах

В Крыму существенно выросла смертность в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом заявил начальник УГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с января по май 2023 года включительно число ДТП в республике снизилось на 7,5%, количество пострадавших в них – на 10%.

«Но при этом число погибших выросло на 22%. Если у нас по истечении пяти месяцев прошлого года было 57 погибших, то в этом году – 70», – сообщил Борисенко.

Основными причинами ДТП в текущем году стали игнорирование пешеходных переходов и зон (что повлекло наезды на пешеходов), выезды на полосу встречного движения, нарушения при пересечении железнодорожных переездов.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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