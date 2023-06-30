В Польше заявили, что Украина обречена на вымирание

На Украине назрела демографическая катастрофа – страна не имеет перспектив остаться государством и обречена на вымирание. Об этом пишет польское издание Onet Wiadomosci.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследования операторов мобильной связи показали, что до 2022 года на контролируемой Украиной территории проживали 37 млн человек. Согласно официальным данным, за последние полтора года из страны выехали 8 млн человек. Следовательно, остались 29 млн.

Однако по данным украинского Института демографии и социальных исследований, этот показатель может составлять и 25 млн человек.

При этом, подчеркивают специалисты, данные цифры не учитывает естественных изменений, то есть разницы между рождаемостью и смертностью.

В 2021 году на Украине умерли 700 тысяч человек, а родились около 200 тысяч. Основными причинами смерти были ковид и его последствия, а также сердечно-сосудистые заболевания.

В 2022 году от естественных причин умерло на 20% – 30% украинцев больше, чем годом ранее, так как лечить людей стало сложнее.

«Число так называемых сверхпрограммных смертей среди гражданского населения в результате отсутствия доступа к здравоохранению может значительно превысить число смертей, вызванных военными действиями», – пишет Onet Wiadomosci.

Отмечается, что в 2022 году уровень рождаемости на Украине составлял 0,9, в текущем году прогнозируется снижение показателя до 0,7.

А из 8 млн беженцев вернутся не более 25%, и те могут потом снова уехать за границу.

«Украинские демографические центры сами признают, что все исследования, которые проводятся среди украинских беженцев, об их готовности вернуться, чреваты огромной ошибкой, так как ни один украинец не признает, что не вернется в страну из-за огромного давления радикальных патриотов», – пишет издание «Мир и мы».

И добавляет: есть три демографических сценария для Украины – плохой, очень плохой и драматический.

«Чтобы Украина могла быстро развиваться, она должна избавиться от большой пенсионной нагрузки, – заявляют комментаторы, отмечая, что это может произойти естественным путем, так как в первые годы после прекращения военных действий уровень медицинской или социальной помощи будет крайне низок.

«В будущем на Украине будет несколько городских центров, а вокруг поля, возделываемые крупными латифундистами. Денег на восстановление всей страны нет», – резюмирует издание.

Киев, Платон Ефимчук

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