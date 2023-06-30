В Крыму спрогнозировали отношения рубля и доллара на ближайшие месяцы

В ближайшие 2 – 3 месяца курс доллара по отношению к рублю будет расти. Об этом заявила доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления КФУ Елена Вершицкая.

«Курс американской валюты, предполагаю, будет находиться в диапазоне 89 – 91 рубля, если говорить про июль – август», – цитирует эксперта РИА Новости Крым.

Пессимистичные перспективы российской валюты не просматриваются, говорит Вершицкая, но тенденция незначительного ослабления рубля может сохранится до сентября, а к концу года ситуация стабилизируется.

Симферополь, Олег Яковенко

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