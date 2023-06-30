На Украине резко подорожает горючка, а потом – все остальное

На Украине с 1 июля вырастут цены на топливо.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с завтрашнего дня в стране вновь начинаю действовать в полном объеме подорожает топливо: с этой даты возвращаются в полном объеме НДС и акцизный сбор на бензин, дизель и газ. Величину этих налогов резко сократили в прошлом году, чтобы нивелировать последствия кризиса на топливном рынке. Сейчас платежи возвращают на прежний уровень.

Представители бизнеса призывали власти отсрочить возврат налогов. Например, аграрные ассоциации просили подождать хотя бы до окончания уборочной кампании, чиновники на уступки не пошли.

По мнению участников рынка в ближайшие 2 недели дизель и газ могут подорожать на 3-5 гривен, бензин – на 10-12.

Но, поскольку сейчас заправщики получают рекордную маржу, – до 20 гривен на литр, они могут играть с ценами, придерживая их или взвинчивая. В итоге динамика подорожания будет зависеть от спроса на топливо и аппетитов продавцов, говорят эксперты.

Украинцы торопятся запастись топливом по старым ценам, скупая бензин, дизель, газ и талоны, по которым еще некоторое время можно будет заправляться без наценки.

Однако, отмечают экономисты, подорожание топлива ударит не только по автовладельцам.

«Вырастут транспортная составляющая во всех товарах, а значит, подорожает все. Насколько существенно – зависит от конкретной продукции. Если, например, окна и двери прибавят в цене 1%-2%, то продукты питания – до 10%", – цитирует «Страна.ua» главy общественного объединения SAVEФОП Сергея Доротича.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»