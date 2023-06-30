Севастопольца обвинили в наркодилерстве за печеньки с коноплей

Жителя Севастополя обвиняют в незаконном обороте наркотиков из-за печенья с коноплей.

Как сообщили РИА «Новый День», в декабре прошлого года мужчина приобрел каннабис и части конопля для личного употребления. Из купленного нелегально товара он сделал масло, а потом, смешав его с пищевыми продуктами, испек печенье.

Обвиняемый заявил, что использовал наркотическо-кондитерские изделия как успокаивающее средство.

Во время обследования места жительства фигуранта правоохранители обнаружили и изъяли около 13 г каннабиса, порядка 800 г масла каннабиса, а также печенье зелено-коричневого цвета массой около 400 г, в составе которого эксперты обнаружили наркотическое средство тетрагидроканнабинол.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. В данный момент расследование завершено, материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.

Мужчину решили не арестовывать: он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Севастополь, Олег Яковенко

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