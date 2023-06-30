Буданов пожаловался на Бога: Не даёт гарантии «освобождения Украины»

Украина «может полностью освободить свои территории до конца года», но «гарантии, к сожалению, может дать только Бог».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.

«Всё равно наша позиция неизменна – мы в любом случае выйдем на административные границы Украины по состоянию на 1991 год. Так что мы сделаем все возможное, чтобы это произошло в этом году», – сказал он.

Напомним, в сентябре прошлого года Буданов заявлял о том, что «Украина вернет Крым» до конца весны 2023-го года.

Симферополь, Валентин Карамазов

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