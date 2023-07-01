Июль в Крыму начался с пробок на Крымском мосту

Июль в Крыму начался с километровых пробок на Крымском мосту.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве транспорта Крыма, сегодня очередь на мост растянулась на 5 километров, время ожидания досмотра превысило 2 часа.

«В целях увеличения пропускной способности досмотрового пункта увеличен штат сотрудников на линиях досмотра и усилен контроль за их работой», – заявили в ведомстве.

Автомобилистов просят заранее упаковывать вещи в удобные для выгрузки сумки, чтобы процедура досмотра проходила быстро и комфортно.

Отметим, что накануне пробка перед Крымским мостом достигала 4 километров.

Симферополь, Лиана Макоба

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