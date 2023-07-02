Европа в шаге от самоубийства – Кулеба

Отказ принять Украину в НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе «будет самоубийством для Европы», поскольку это «заложит основы для новой большой войны с РФ».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Единственный способ закрыть дверь для российской агрессии против Европы и евроатлантического пространства в целом – это принять Украину в НАТО, тогда Россия не посмеет повторить этот опыт снова», – пугает европейцев Кулеба.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube