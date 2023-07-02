Европа в шаге от самоубийства – Кулеба

Отказ принять Украину в НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе «будет самоубийством для Европы», поскольку это «заложит основы для новой большой войны с РФ».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Единственный способ закрыть дверь для российской агрессии против Европы и евроатлантического пространства в целом – это принять Украину в НАТО, тогда Россия не посмеет повторить этот опыт снова», – пугает европейцев Кулеба.

Симферополь, Валентин Карамазов

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