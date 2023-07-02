Украина вышла на второе место в Европе по дороговизне электроэнергии

Украина занимает второе место в Европе по уровню спотовой цены на электроэнергию. На первом месте по дороговизне пока находится Италия, где уровень жизни в разы выше.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил депутат Верховной рады Андрей Герус.

«Сегодня в Украине на спотовом рынке электроэнергии – вторая самая высокая цена в Европе. Лоббисты энергетических монополий могут радоваться. Хотя нет, они еще требуют полной отмены «прайс кэпов» на ярко выраженном монопольном рынке – чтобы такая цена стала самой высокой в Европе. Есть куда стремиться!», – написал украинский депутат.

Симферополь, Валентин Карамазов

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