Ремонт подбитых Леопардов под угрозой – поляки задрали цены

Польша и Германия не могут договориться о создании ремонтного центра для танков Leopard, переданных Украине.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Der Spiegel.
Как пишет издание, центр должен был открыться в Польше ещё в конце мая, но до сих пор нет никакого прогресса на этом направлении. Причиной источники Der Spiegel называют сложности с договорённостями о создании совместного предприятия немецкими концернами Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann с польской фирмой PGZ.
Поляки, по предварительной договорённости, должны были отвечать за создание мастерских на заводах в Гливице и Познани, но запросили завышенные цены за свои услуги.
Симферополь, Валентин Карамазов
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