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Понедельник, 3 июля 2023, 02:23 мск

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Ремонт подбитых Леопардов под угрозой – поляки задрали цены

Польша и Германия не могут договориться о создании ремонтного центра для танков Leopard, переданных Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Der Spiegel.

Как пишет издание, центр должен был открыться в Польше ещё в конце мая, но до сих пор нет никакого прогресса на этом направлении. Причиной источники Der Spiegel называют сложности с договорённостями о создании совместного предприятия немецкими концернами Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann с польской фирмой PGZ.

Поляки, по предварительной договорённости, должны были отвечать за создание мастерских на заводах в Гливице и Познани, но запросили завышенные цены за свои услуги.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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