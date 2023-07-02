Запад выбрал Украину в качестве экспериментального полигона для запуска модульных ядерных реакторов малой мощности. Все радиоактивные отходы и возможные последствия аварий достанутся «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

«В Энергетической стратегии Украины есть одна интересная тема – это запуск на Украине производства так называемых модульных ядерных реакторов малой мощности. Я сначала удивился. Сама эта тема новая, их в большом количестве никто не производит, это просто разработка. Обычно нам даже производство скрепок никто просто так не отдаст, а тут такая высокая технология, которая ещё в процессе разработки!.. А на самом деле – там могут быть определённые риски для нас. Эти модульные реакторы – одна из основных опций, которые продавец должен предоставлять покупателям: это утилизация отработанного ядерного топлива и утилизация самого оборудования после того, как оно выходит из эксплуатации. И никто не хочет такое «добро» концентрировать в своей стране», – отметил эксперт.

«Поэтому на Украине действительно могут запустить производство этих модульных ядерных реакторов. Но 90% себестоимости будут формироваться в западных странах, у нас будут только прикручивать колёса, как говорится. Но потом, как конечные производители, мы должны будем утилизировать отработанное ядерное топливо и сами эти блоки. Будем использовать для этого свои полигоны, загаживать свою же страну», – приводит слова Куща «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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