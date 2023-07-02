«Всё очень сложно» – киевский эксперт отмерил три месяца попыток украинскому «контрнаступу»

Украинское наступление может увенчаться успехом лишь в том случае, если к сентябрю ВСУ удастся прорвать все три рубежа «линии Суровикина», что практически невозможно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Руслан Бортник.

«Чисто физически активная фаза контрнаступления может длиться, в крайнем случае, до конца октября. Потом погодные условия просто не позволят. Понимаем, что есть временные рамки. Учебники военные и уставы пишут: от ввода в бой резервов, если достигнут прорыв, до достижения каких-то тактических и оперативных успехов, – необходимо ещё, как минимум, две-три недели. Если линию фронта прорвали, тогда вводятся в бой резервы, и они захватывают территорию, которую удастся максимально захватить, это ещё, минимум, две-три недели. Условно говоря, если мы не прорвём линию фронта к сентябрю, все эти три-четыре-пять линий, то и резервы вводить будет некуда. Ими придётся гасить линию фронта», – отметил эксперт.

«Есть временные ограничения, и да, резервы не введены сегодня. Особенно две главные механизированные танковые бригады. Но вводить их некуда. Они завязнут на минных полях, в окопах, и мы просто потеряем эту технику. По темпам продвижения и по тому, что не введены эти бригады – это является маркером того, что мы не прорвали линию обороны. То, что говорит Арестович, что прорвали, это неправда, иначе мы ввели бы силы для захвата оперативного тыла противника. Поэтому, думаю, что ещё будут недели ожесточённых боёв, проламывания линии фронта», – рассуждал он.

«Запад в силу информационной волны надеялся, что это будет харьковский сценарий или херсонский. Но этого не случилось, да и не могло случиться, потому что россияне тоже учатся, и на своих ошибках, в том числе. Линия Суровикина... будут идти ожесточённые бои, мы будем пытаться искать дальше какие-то слабые места, но пока всё очень сложно», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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