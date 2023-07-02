Белый дом рассказал о предстоящих перемещениях Байдена по Европе

Президент США Джо Байден прибудет 11 июля на саммит НАТО в Вильнюсе, а перед этим посетит Великобританию. В конце своего европейского турне он заедет в Финляндию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Вначале президент Байден совершит поездку в Лондон на переговоры с королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком для дальнейшего укрепления близких отношений между нашими народами. Затем президент поедет в Литву в Вильнюс для участия в саммите НАТО с 11 по 12 июля. После саммита 13 июля Байден отправится в Хельсинки на саммит США и стран Северной Европы», – говорится в заявлении.

Симферополь, Валентин Карамазов

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