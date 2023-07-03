Жительница Севастополя избила пассажира автомобиля, в который врезался школьник

В Севастополе женщина набросилась на пассажира автомобиля, в который врезался школьник. Видео инцидента выложили в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в одном из дворов. Согласно видеозаписи, «Жигули» медленно поворачивали во двор, когда машину в большой скорости влетел мальчик на самокате. Ребенок ехал по аллее, пересекающейся с дворовым проездом и должен был заметить автомобиль заранее, но то ли он не смотрел на дорогу, то ли несся так быстро, что не успел среагировать, поэтому влетел в машину и упал. За ним выехал второй школьник, но он ехал гораздо медленнее, поэтому вовремя остановился.

На помощь упавшему бросились две женщины. Одна из них – дама внушительным размеров – первым делом накинулась на вышедшего из автомобиля пассажира и ударила его по голове, а потом врезала и по самой машине.

Ребенок, кстати, не пострадал: поднявшись на ноги он довольно бодро передвигался по месту происшествия, с любопытством наблюдая за разборками взрослых.

Севастополь, Лиана Макоба

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