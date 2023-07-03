ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главу Крыма

ФСБ сообщила о предотвращении попытки покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теракт, согласно официальным данным, готовил 35-летний гражданин России, завербованный сотрудниками СБУ и прошедший на территории Украины «курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе – обучение минно-взрывному делу».

В ведомстве уточняют, что агент иностранной спецслужбы приехал на территорию Крыма и приступил к подготовке теракта в июне текущего года. Он собирался взорвать автомобиль Аксенова, но был задержан во время изъятия взрывного устройства из тайника.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Мужчина заключен под стражу, он дал признательные показания: прибыв в Симферополь, устроился на работу и каждый день связывался с куратором из СБУ. «Ждал, когда мне озвучат адрес, где находится автомобиль, для установки туда мины, чтобы потом этот автомобиль поставить на улицу Севастопольскую для подрыва кортежа Аксенова Сергея Валерьевича», – уточнил мужчина.

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Симферополь, Олег Яковенко

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