Украина увеличила сумму прямых убытков от повреждения Каховской ГЭС более в 2 раза

Сумма прямых убытков от повреждения Каховской ГЭС выросла более чем в 2 раза. Об этом заявили аналитики KSE Institute (Киевской олы экономики), поясняя, что речь идет о потерях жилищно-коммунального сектора, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, экологии, промышленности.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 6 июня была повреждена верхняя часть Каховской ГЭС и разрушены задвижки плотины, что вызвало масштабное затопление населенных пунктов ниже по течению Днепра. Российские власти возложили ответственность за катастрофу на Украину. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Киев же обвинил в разрушении ГЭС Россию. Генпрокуратура Украины начала расследование по статьям «экоцид» и «нарушение законов войны».

В середине июня комитет Верховной рады по вопросам экологической политики оценил ущерб в сумму более 1,5 млрд евро. К началу июля эта сумма выросла более чем в 2 раза и превысили 3,5 млрд долларов.

По данным KSE Institute, наибольший экономический урон причинен сфере ЖКХ – 950 млн долларов. «Предварительно в зону подтопления попали около 20-30 тыс. домов в Херсонской области и более 500 частных домов в Николаевской области», – уточняют аналитики.

Ущерб энергетике оценен в 624 млн. При этом заявляется, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, а потребности на построение новой ГЭС составят около 1 млрд долларов.

От наводнения пострадали более 290 км дорог – это еще 311 млн убытков, Затоплено 28 крупных промышленных объектов (ущерб – 105 млн долларов).

«Уничтожение посевов сельскохозяйственных культур, поголовья скота и рыбы привело к убыткам сельского хозяйства на 25 млн долларов. Незначительные прямые убытки связаны с тем, что территории находятся под постоянным обстрелом и активное использование сельскохозяйственных угодий не происходит, а также со сравнительно малой площадью сельскохозяйственных земель, подвергшихся затоплению», – поясняют в KSE, добавляя, что Каховское водохранилище использовалось для обеспечения водой оросительных систем и животноводства общей площадью 584 тысяч га, поэтому косвенные потери доходов для растениеводства вырастут на 182 млн долларов в год, а другие отрасли сектора будут ежегодно терять до 49 млн.

Отдельной стройкой идет ущерб окружающей среде: озвучивается сумма в 1,5 млрд долларов и уточняется: 150 тонн нефти вытекло при разрушении дамбы, уровень солености Черного моря возле Одессы почти втрое ниже нормы.

Напомним, ранее те же аналитики KSE Institute заявляли об общем экологическом ущербе для Украины за последние 1,5 года на 10 млрд долларов.

Киев, Платон Ефимчук

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