Ситуация критическая: в Гурзуфе закрыли въезд на набережную

В Гурзуфе ограничили движение транспорта при въезде на набережную. Об этом сообщил глава поселка Виктор Гамаль.

Как передает коррсепондент РИА «Новый День», с началом высокого туристического сезона ситуация с движением и парковкой автомобилей на Ленинградской улице достигла критической точки.

«С 6 часов утра 29 июня, в четверг, транспортный затор усложнил погрузку и вывоз коммунальных бытовых отходов. В пятницу были завершены работы по техническому обслуживанию автоматического болларда на Ленинградской, и с 1 июля он работает в режиме ограничения движения транспорта в соответствии с утвержденными правилами и ПОДД», – рассказал Гамаль.

Сегодня аналогичным образом ограничили движение по Гурзуфскому шоссе при въезде на набережную имени Пушкина.

«Парковки открыты на улице Подвойского в районе Гурзуфского стадиона и на улице 9 Мая в районе санатория «Пушкино», – уточнили в администрации.

Ялта, Лиана Макоба

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