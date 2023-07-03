Движение по Чонгарскому мосту восстановлено

Работы по восстановлению Чонгарского моста заершены. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 22 июня ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма. Пострадавших нет. Повреждено дорожное покрытие, восстановить которое обещали в течение нескольких недель.

Процесс занял 11 дней.

«Транспортное сообщение Херсонской области с Крымом через Чонгар, нарушенное после ракетного удара по мосту 22 июня, полностью восстановлено», – заявил сегодня Алексеенко.

Симферополь, Олег Яковенко

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