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NewDayNews.ru

Понедельник, 3 июля 2023, 15:05 мск

Новости Крым

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Движение по Чонгарскому мосту восстановлено

Работы по восстановлению Чонгарского моста заершены. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 22 июня ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма. Пострадавших нет. Повреждено дорожное покрытие, восстановить которое обещали в течение нескольких недель.

Процесс занял 11 дней.

«Транспортное сообщение Херсонской области с Крымом через Чонгар, нарушенное после ракетного удара по мосту 22 июня, полностью восстановлено», – заявил сегодня Алексеенко.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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