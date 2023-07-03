Украина ввела санкции в отношении крымских предприятий

Три крымских предприятия попали под санкции Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Владимир Зеленский утвердил новый пакет санкций в отношении России. В список включены более 190 физлиц и 291 предприятие, среди которых два симферопольских и одно, действующее в Севастополе.

Так в «черный лист» Зеленского попали АО «Электромашиностроительный завод «Фирма Сэлмаг (Симферополь) и ООО «Аззурро Трейд» (Севастополь).

Санкции в отношении них подразумевают:

ограничение торговых операций (полное прекращение);

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;

запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц-резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок у других субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции согласно этому закону;

запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренних вод, портов и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет);

другие санкции: приостановление финансовых операций; запрет заключения договоров и совершения сделок.

В отношении ООО «Союзко-Крым» (Симферополь) список ограничений шире. К вышеперечисленным добавлены:

запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, у которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или имеет влияние на управление юридическим лицом или его деятельность;

введение дополнительных мер в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля;

прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны;

запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Симферополь, Олег Яковенко

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