В отелях Крыма не будут предъявлять претензии туристам, задержавшимся на Крымском мосту

Пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края утром 4 июля сократилась до 4 километров. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
Впрочем, судить о ситуации по показателям на 7 часов утра не стоит.
Как уже сообщал «Новый День», в минувшие выходные заторы достигали 11 км, а вчера днем – 13 км. Соответственно, время ожидания досмотра могло превышать 7 – 8 часов.
Напомним, очереди на Крымский мост со стороны Тамани связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа.
В связи с проблемами на Крымском мосту отельеры полуострова заявили, что не будут предъявлять претензии туристам, опоздавшим на заселение, а средства за пропущенные сутки вернут.
Керчь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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