Ущерб от водной блокады Крыма может превысить 1 трлн рублей

Ущерб от водной блокады Крыма может превысить 1 триллион рублей. Об этом заявил председатель комитета по законодательству Госсовета РК Сергей Трофимов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск об ущербе бюджету республики от водной блокады, организованной Украиной. Сумма выставленных претензий превышает 152 миллиарда рублей.

Ответчиками назначены министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов Украины и украинское управление Северо-Крымского канала. «Они в обязательном порядке должны прибыть и высказать свою точку зрения по этому поводу. Но и их неявка не скажется на возможности проведения судебного процесса», – подчеркнул Трофимов.

Напомним, Северо-Крымский канал, подающий воду из Днепра, обеспечивал до 85% потребности полуострова в пресной воде. В 2014 году, после вхождения Крыма в состав России, Украина канал перекрыла. Подача воды возобновилась весной 2022 года после разблокировки канала российскими войсками.

«Документально подтверждена каждая копейка, потраченная из бюджетной системы Республики Крым на преодоление последствий водной блокады. Предъявить что-то или с чем-то не согласиться, мягко говоря, будет крайне сложно», – цитирует Трофимова РИА Новости.

Однако сумма предъявленных требований не окончательна, так как к иску могут присоединиться пострадавшие от блокады частные организации и индивидуальные предприниматели, которые тоже пострадали.

«Такие факты есть, и они не одиночные, когда люди и предприятия понесли колоссальные убытки из-за водной блокады. Таким образом, сумма совокупного ущерба, по приблизительной оценке, озвученной на рабочей группе, может составить более одного триллиона рублей», – резюмировал Трофимов.

Симферополь, Олег Яковенко

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