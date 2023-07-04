Единственным действенным методом мобилизации на Украине остаются облавы

Облавы остаются единственным действенным способом для украинских военкоматов выполнить мобилизационное задание. Об этом заявил глава Львовского областного ТЦК Александр Тищенко.

Как уже сообщал «Новый День», украинские власти объявили тотальную мобилизацию, отменив все отсрочки – даже для опекунов инвалидов. Есть информация, что на фронт собираются отправлять и сотрудников правоохранительных органов.

Между тем, добровольно в добровольно в военкоматы приходит только 20% от плана, причем, половина из них – контрактники.

Поэтому Генштаб распорядился ужесточить методы мобилизации. В итоге представители военкоматов начали буквально врываться в дома.

Так, накануне в соцсетях появился видеоролик из города Деражня Хмельницкой области: военные, игнорируя возражения хозяев, заходят в дом, заявляя, что имеют на это право, поскольку во время военного положения «права ограничиваются», а снимать их запрещено. Мужчине, продолжающему съемку, угрожают, что он «поломает ноги и голову».

«Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой», – заявил Тищенко, сетуя, что военкомам приходится сами раздавать повестки на улицах и по домам, чтобы закрыть мобилизационные задания.

Между тем, в кабмине Украины готовят дополнительный налог на ВСУ: обсуждаются . Из-за возможного затягивания войны на 2024 год и ограниченности средств, государство должно найти дополнительные средства на финансирование украинской армии.

Размер налога пока обсуждается варианты установить для бизнеса определенные суммы платежи, либо взимать проценты от поступлений.

Киев, Платон Ефимчук

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