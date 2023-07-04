Места есть: в Крыму растет число размещений в отелях «со стойки»

Уровень бронирования отелей в Крыму на июль вырос до 52%. Об этом сообщили в Министерстве курортов и туризма региона.

По словам главы ведомства Вадима Волченко, отличительной особенностью текущего сезона является короткое плечо бронирования – за 1- 2 недели до заезда. Кроме того, увеличивается число размещений «со стойки», когда места оплачиваются после прибытия в гостиницу.

Увеличение загрузки в министерстве связывают со значительным ростом количества автотуристов.

Напомним, днем 3 июля очередь на досмотр при въезде на Крымский мост со стороны Тамани достигала 13 км, сегодня утром минтранс РК сообщал о пробке в 4 км и времени ожидания до 2 часов. Автомобилисты утверждают, что днем пробка выросла до 5,5 км, а скорость движения – примерно 1 км в час. Часть туристов двинулась через новый сухопутный коридор.

Симферополь, Лиана Макоба

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