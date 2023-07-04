КЖД vs Севастополь: отсудить более 100 млн не удалось

В Крыму железнодорожники не смогли отсудить у правительства Севастополя более 100 млн рублей.

Как передает корреспондент «Новый День», Арбитражный суд Севастополя отказал ФГУП «Крымская железная дорога» в иске к правительству города. Транспортники заявили, что в результате государственного регулирования тарифов на пригородные пассажирские перевозки их убытки в 2019 году составили 102,3 млн рублей.

Согласно материалам дела, КЖД перевозила пассажиров в поездах дальнего следования и пригородного сообщения на территории полуострова, одновременно являясь и владельцем инфраструктуры, и перевозчиком, то есть субъектом естественной монополии на транспорте. При этом тарифы на перевозки устанавливаются властями Севастополя.

В суде железнодорожники заявили, что их потери возникли в результате установления тарифов ниже экономически обоснованного уровня, а потому должны в полном объеме возмещаться из бюджета субъекта России. Истец подчеркнул, что что тариф на перевозку, установленный для компании в 2019 году, не покрывал себестоимость проезда.

Однако суд пришел к выводу, что компенсацию потерь КЖД, возникающих в результате госрегулирования тарифов, следует осуществлять за счет субсидий из федерального бюджета на основании постановления правительства РФ №844. Ввиду этого возмещение недополученных доходов КЖД из бюджетов Крыма и Севастополя невозможно, пишет «Коммерсант».

Кроме того, отмечает издание транспортники не смогли доказать наличие межтарифной разницы, а также то, что убытки компании не компенсированы федерацией ранее.

Севастополь, Олег Яковенко

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