Туристов в Крым могут доставлять на десантных кораблях

Туристов в Крым, возможно, будут доставлять на десантных кораблях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос транспортного сообщения с полуостровом со стороны Тамани достигала 13 км, сегодня максимальный показатель составил 7 км.

Однако Минтранс РФ прогнозирует, что к выходным нагрузка на мост резко увеличится, и ведомство начало подготовку к росту потока.

Кроме того, по словам министра транспорта РФ Виталия Савельева, военные готовы предоставить 2 десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченскую переправу.

Симферополь, Олег Яковенко

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