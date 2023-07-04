Туристов в Крым могут доставлять на десантных кораблях

Туристов в Крым, возможно, будут доставлять на десантных кораблях.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос транспортного сообщения с полуостровом со стороны Тамани достигала 13 км, сегодня максимальный показатель составил 7 км.
Однако Минтранс РФ прогнозирует, что к выходным нагрузка на мост резко увеличится, и ведомство начало подготовку к росту потока.
Кроме того, по словам министра транспорта РФ Виталия Савельева, военные готовы предоставить 2 десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченскую переправу.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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