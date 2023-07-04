В Крыму судебный пристав совершила несколько десятков преступлений

В Крыму судебный пристав совершила около 40 преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК Рф по РК и Севастополю, женщина работала в отделе судебных приставов по Бахчисарайскому району.

За взятки в размере 25 тысяч рублей она освобождала от исправительных работ осужденных; на основании сфальсифицированных документов оканчивала исполнительные производства, отменяя назначенные меры принудительного исполнения и ограничения.

Органами следствия ей вменяется совершение 38 эпизодов, среди которых служебные подлоги, злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток.

По ходатайству следователя Бахчисарайским районным судом пристав-исполнитель была отстранена от занимаемой должности на период предварительного следствия.

Свою вину в совершенных преступлениях она признала полностью, написав явку с повинной.

Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и направления дела в суд.

Симферополь, Олег Яковенко

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