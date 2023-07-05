На Украине отмечен существенный провал в агрокомплексе

На Украине констатируют существенный провал в агропромышленном комплексе.

По данным Государственной службы статистики, среди всех направлений агропромышленного производства больше всего пострадала основа украинского агроэкспорта – зерно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2022 году было потеряно более 32 млн тонн урожая, или 37,4% от показателей 2021 года.

Это существенно ударило по отрасли и экономике страны в целом. Наибольшие потери (75% – 80%) урожая зафиксированы в Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Практически полностью из экономики выпала Херсонская область.

В Харьковской, Николаевской, Одесской и Винницкой областях потери урожая оцениваются в 40% – 50% к 2021 году.

Овощей в минувшем году на Украине собрали на 24,4% меньше, чем годом ранее. В абсолютных цифрах это минус 2,4 млн тонн продукции, половина которой – томаты. Урожай помидоров сократился вдвое.

На 10,2% меньше было собрано фруктов. И если объем выращенного винограда снизился всего на. 2%, то яблок – на 12%, а клубники – на 13%.

Киев, Платон Ефимчук

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