Руководители УФСИН Крыма задержаны по подозрению в получении взяток

Трое руководителей подразделений УФСИН Крыма задержаны по подозрению в получении взяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя начальника республиканского УФСИН, и.о. начальника СИЗО-2 и заместителя начальника СИЗО-1. Им вменяется получение взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Еще один фигурант уголовного дела – жительница Санкт-Петербурга – подозревается в даче взяток должностным лицам.

Установлено, что с 2022 года компания из Санкт-Петербурга на договорной основе ежедневно доставляла посылки содержащимся в следственных изоляторах. Директор фирмы организовала интернет-магазин для выбора и покупки различного товара для нужд заключенных. Первый заместитель начальника УФСИН вместе с указанными подчиненными за покровительство фирмы и провоз бандеролей без соответствующего досмотра получал от предпринимательницы взятки.

«Противозаконная деятельность должностных лиц системы ФСИН полуострова выявлена оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», – уточнили в ведомстве.

Первого заместителя начальника республиканского УФСИН и взяткодателя задержали в Санкт-Петербурге сотрудники крымского УФСБ при силовой поддержке спецподразделения республиканского управлении Росгвардии. В местах проживаниях подозреваемых в северной столице провели обыски и первоначальные следственные действия.

В настоящее время задержанные этапируются в Симферополь. Свою вину в указанных преступлениях они признали.

Заместителя начальника СИЗО-1 и исполняющего обязанности начальника СИЗО-2 задержали в Симферополе. В их служебных кабинетах также проведены обыски, изъяты предметы и документация, представляющая интерес для органов следствия.

Управление по расследованию особо важных дел во взаимодействии с коллегами из УФСБ устанавливает других участников преступной схемы и все обстоятельства совершенных коррупционных преступлений.

Симферополь, Олег Яковенко

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