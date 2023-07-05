Севастополь вошел в число регионов с самой длинной рабочей неделей

Севастополь вошел в десятку российских регионов с самой длиной рабочей неделей. Анализ проводила FinExpertiza.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом квартале 2023 года российские работники в среднем трудились по 38,5 часов в неделю. Лидером стала Хакасия, жители которой работали более 40 часов в неделю.

Севастополь с показателем 39 часов 27 минут занял 6 место в рейтинге. При этом отмечается, что уровень безработицы в городе по итогам анализируемого периода был выше, чем в среднем по стране – 4,1% против 3,5%.

Севастополь, Лиана Макоба

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