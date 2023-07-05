В Крыму задержали человека, пытавшегося устроить диверсию в Ялте

В Крыму задержали человека, пытавшегося взорвать газопровод в Ялте.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 23 июня в Кореизе, в районе улице Родниковой, был поврежден газопровод среднего давления. Без газоснабжения остались около 500 абонентов. К вечеру сети восстановили.

По данным telegram-канала Shot, газопровод повредил безработный из Гаспры. Он пытался подорвать трубу, но произошло небольшое возгорание, которое удалось оперативно потушить.

Мужчина свою вину уже признал. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», фигуранта отправили в СИЗО.

Ялта, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»