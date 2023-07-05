В Крыму отправили в отставку очередного мэра

В Крыму отправили в отставку главу очередного муниципалитета. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«Глава администрации Феодосии Владимир Владимирович Попенков написал заявление об увольнении по собственному желанию», – заявил Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Попенков продержался в кресле мэра всего 7 месяцев: Совет депутатов Феодосии утвердил его в этой должности 25 ноября 2022 года.

«Проблем много. И наше решение поддержать Владимира Владимировича было обосновано прежде всего тем, что городу нужен человек, который его искренне любит. Это главное условие, – заявил тогда депутат Госсовета РК, председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков. – Теперь важно, чтобы эта любовь воплотилась в реальные дела, а мы, со своей стороны, будем оказывать всю необходимую помощь».

То ли одной любви оказалось недостаточно, то ли помощь оказывали не в тех объемах, что обещали, но теперь городу придется опять искать того, кто рискнет взяться за решение многочисленных проблем.

Симферополь, Олег Яковенко

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