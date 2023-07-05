В Севастополе военный грузовик снес несколько автомобилей и задавил пешехода

В Севастополе военный грузовик пронесся по улице с односторонним движением, снес несколько автомобилей и задавил пешехода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Урал» проехал довольно большое расстояние по улице Леваневского и вылетел на площадь Захарова.

По дороге он столкнулся с двумя попутными автомобилями «Хёндай», под въехал в два припаркованных автомобиля ФАВ и «Форд». Докатившись до площади Генерала Захарова, грузовик столкнулся с двумя припаркованными «Тойотами» и автобусом КАвЗ без пассажиров, наехал на мужчину, двигавшегося с самокатом, а затем – на припаркованную машину «Шевроле» и неэксплуатируемый троллейбус.

38-летний пешеход погиб, травмы различной степени тяжести получили 8-летняя и 40-летняя пассажирки автомобиля «Шевроле».

По предварительным данным, у «Урала» отказали тормоза.

Севастополь, Олег Яковенко

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