Воду не глотать, горло не полоскать: море в Крыму прогрелось до опасных значений

Море в Крыму прогрелось до опасных значений. Возрастает опасность подхватить какую-нибудь инфекцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день температура морской воды в Евпатории составляет плюс 24 градуса, в Черноморском, Севастополе и Керченском проливе – плюс 25, в Азовском море – плюс 26.

Напомним, морская вода содержит соль и йод, что делает ее губительной для микробов. Но если температура воды повышается до 24 градусов, патогенные микроорганизмы начинают стремительно размножаться.

Ситуацию усугубляют многолюдные пляжи, а также канализационные стоки. И то, и другое для Крыма весьма актуально.

Медики отмечают, что наибольшее количество микробов концентрируется возле берега, в зоне прибоя, и это стоит учитывать родителям с маленькими детьми.

Чаще всего заражение происходит при заглатывании загрязненной воды. Но микробы могут попасть в организм через ранки – даже микроскопические, при соприкосновении со слизистыми или склерами (например, когда человек ныряет с отрытыми глазами) или если влага попала в ухо.

В море наиболее распространенными вирусными инфекциями являются энтеровирусная, ротавирусная и гепатит А. Все они попадают в организм алиментарным путем – то есть через рот. Ослабленному организму, особенно детям или пожилым людям иногда достаточно одного глотка, чтобы заразиться.

В теплом море можно подхватить и бактериальную инфекцию, вызванную кишечной полочкой, холерным эмбрионом и золотистым стафилококком.

Исходя из данных ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», купаться без опаски сейчас можно только в Ялте и Феодосии, где температура морской воды колеблется от плюс 21 до плюс 23.

В вот в Алуште время доя купания сейчас тоже неподходящее, но по противоположным причинам: море слишком холодное – всего плюс 17 градусов Цельсия. Есть риск переохладиться, ослабить иммунитет и, в конченом итоге, так же подхватить какую-нибудь инфекцию.

Симферополь, Лиана Макоба

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