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Четверг, 6 июля 2023, 11:42 мск

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В море нашли боеприпасы времен обороны Севастополя

У берегов Севастополя города.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ Росгвардии по РК и Севастополю, два снаряда с исправными взрывателями нашли всего в 300 метрах от побережья. Они лежали на глубине 8 метров и были покрыты слоем ила.

Экспертиза показала, что артиллерийские снаряды, использовавшиеся в 1941-1942 годах во время 250-дневной обороны Севастополя.

Боеприпасы переданы сотрудникам МЧС для дальнейшего уничтожения.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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