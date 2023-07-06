В море нашли боеприпасы времен обороны Севастополя

У берегов Севастополя города.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ Росгвардии по РК и Севастополю, два снаряда с исправными взрывателями нашли всего в 300 метрах от побережья. Они лежали на глубине 8 метров и были покрыты слоем ила.

Экспертиза показала, что артиллерийские снаряды, использовавшиеся в 1941-1942 годах во время 250-дневной обороны Севастополя.

Боеприпасы переданы сотрудникам МЧС для дальнейшего уничтожения.

Севастополь, Олег Яковенко

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