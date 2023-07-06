В Крыму туристы забыли ребенка на АЗС

В Крыму туристы забыли ребенка на заправке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Симферополе. Туристический автобус подъехал к АЗС и, согласно требованиям безопасности, на время заправки высадил пассажиров. Туристы пошли в магазин.

Когда автобус был готов двигаться дальше, пассажиры вышли из павильона, но одна маленькая девочка замешкалась и осталась внутри, а когда спохватилась и бросилась к выходу, датчик движения ее не распознал и двери не открылись. Родители отсутствия ребенка не заметили – они спокойно сели в автобус и уехали.

«Девочка испугалась, мы успокаивали как могли, – рассказывают очевидцы в соцсетях. – Уже хотели звонить в полицию, когда горе-родители наконец-то появились. Но прошло более 20 минут».

Симферополь, Лиана Макоба

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