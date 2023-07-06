Молитвы, драки, оскорбления: Минкульт Украины захватил корпуса Киево-Печерской лавры

Представители украинского министерства культуры и сотрудники национальной полиции сегодня утром опечатали несколько корпусов Киево-Печерской лавры в столице Украины.

Как уже сообщал «Новый День», весной 2023 года украинские власти расторгли договор с Украинской православной церковью на аренду Киево-Печерской лавры. УПЦ подала судебный иск о возвращении в собственность религиозной общины культовых зданий и сооружений.

В начале июня глава Минкульта Украины Александр Ткаченко дал УПЦ три дня на то, чтобы покинуть территорию Киево-Печерской лавры. Белорусская православная церковь во вторник, 4 июля, заявила, что в случае насильственного выселения киевским режимом монахов из Киево-Печерской лавры, готова поселить их у себя.

Минкульт уже пытался попасть в монастырь и выселить оттуда монахов, но представителям власти помещали прихожане.

Сегодня утром чиновники при поддержке силовиков все-таки попали на территорию Лавры и опечатали 3 корпуса монастыря – 69-й,70-й и 71-й.

У Лавры собрались прихожане и сторонники выселения монахов. Прихожанам обещали открыть доступ на территорию с 11:00 до 18:00.

В ожидании этого прихожане читают молитвы, их противники поют гимн Украины и выкрикивают оскорбления в адрес верующих.

Страсти накалились: несколько женщин сцепились с силовиками, одного из прихожан-мужчн задержали.

Киев, Платон Ефимчук

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