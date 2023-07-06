российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 6 июля 2023, 13:35 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Керчи на маленького ребенка набросился йоркширский терьер

В Керчи на трехлетнего ребенка набросился йоркширский терьер. Об этом рассказала мать малыша в соцсетях.

«Вышли из машины, ребенок нес ведро с пасочками, собака была на длинном поводке привязана к столбу, – рассказала керчанка. – За 3 года ребенка это уже четвертый раз, когда на него нападает именно мелкая порода собак. Хозяева выгуливают их на длинном поводке почти всегда. У ребенка сильный испуг».

Женщина пригрозила, что в следующий раз будет защищать своего ребенка от мелких невоспитанных агрессоров камнями и палками.

Керчь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,