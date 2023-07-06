Администрация президента США Джо Байдена предъявила президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум: он должен прибыть на саммит НАТО и поблагодарить союзников за помощь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в преддверии саммита военного блока НАТО Белый дом потребовал от Банковой выполнить ряд условий. Во-первых, Офис президента должен перестать критиковать объемы западной помощи, а также отказаться от требования дорожной карты.

Кроме того, Зеленский должен в обязательном порядке прибыть на саммит НАТО, который начнется 11 июля в Вильнюсе, и лично поблагодарить западных коллег за военную помощь и поставки вооружения. Отдельная благодарность должна быть высказана за создание совета Украина-НАТО, пишет telegram-канал «Резидент».

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»