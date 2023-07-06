В конце недели на Крым обрушатся ливни и град

В Крыму объявлено экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 – 8 июля в западных и центральных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Температура воздуха в пятницу, 7 июля, поднимется до +36 градусов Цельсия. В субботу и воскресенье будет прохладнее (от +27 до +30), но пойдут дожди. 8 и 9 июля на полуострове ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20 м/с.

На реках возможны кратковременные подъемы уровня воды на 0,5 – 1 метра без достижения опасных отметок, предупредили в МЧС.

Симферополь, Лиана Макоба

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