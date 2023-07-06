Крым оказался в конце списка российских регионов по качеству дорог. Анализ проводило РИА Рейтинг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Республика Крым занимает 71 место из 85. Доля региональных, межмуниципальных и местных дорог, отвечающих нормативным требованиям, по итогам 2022 года составила в республике 38,5%. Плотность автодорог с твердым покрытием – всего 492,8 км на 1 тысячу квадратных километров территории.

Для сравнения в Севастополе эти показатели составляют соответственно 66,2% и 1196,9 км. Город занимает в рейтинге 15 место.

Симферополь, Лиана Макоба

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